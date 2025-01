KRIITIKA | Opositsioon kritiseerib üürimaja rahastamist

Kõrgessaarde rajatava üürimaja puhul on opositsioon kritiseerinud plaani, et OÜ Hiiu Invest annab laenu valla ja arendaja ühisettevõttele OÜ Sadama Üürimaja, kuid intress, millega laenu antakse, pole teada. Suure intressiga ühisettevõttele laenates teeniks OÜ Hiiu Invest kopsaka vaheltkasu. Selle plaani vastu räägib asjaolu, et ettevõtja saaks ühisettevõttele absurdselt kõrge protsendiga laenu anda vaid juhul, kui enamusosanik ehk vald sellega nõus oleks.