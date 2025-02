KRAATRIST KLAASI | Hiiumaa väiketootja triumfeeris rahvusvahelisel tippvõistlusel Falstaff

“Akvavit on põhjamaade klassika, kuid Hiiumaal oleme andnud sellele oma iseloomu – puhas, vürtsikas ja kohaliku ajalooga põimunud. Meie jaoks on suur au, et rahvusvaheline žürii on seda märganud ja nii kõrgelt hinnanud,” ütles OUK Distillery kaasasutaja Henri Arras.

Falstaffi žürii kirjeldas OUK Hiiumaa Akvaviti järgmiste sõnadega: “Õrn õlgkollane toon, heinane aroom. Rohkem õhku saades avaldub ka põhjapanev köömne nüanss. Maitses haarav vürtsikus, millele järgneb kreemine keskmaitse ja suisa plahvatuslik köömnelõpp.”

OUK Hiiumaa Akvavit osales esmakordselt võistlusele lisatud uues kategoorias Nordic Spirits Trophy, mis tõstab esile põhjamaade traditsioonilisi destillaate. Konkurents oli tihe, kuid Hiiumaa väiketootja suutis žüriile muljet avaldada ja teha Eesti joogikultuuri ajalugu.

OUK Distillery on Hiiumaal Kärdlas tegutsev käsitööjookide vabrik, mille tooted ammutavad inspiratsiooni 455 miljoni aasta vanusest meteoriidipärimusest. Alles 2023. aasta detsembris alustanud OUK Distillery akvavit ja džinn saavutasid hiljuti kategooriavõidud ka Eesti Sommeljeede Assotsiatsiooni korraldatud Eesti Parim Jook konkursil.