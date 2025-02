KORTERELAMUTE RENOVEERIMINE | Hiiumaa korteriühistud, käes on kaalukate otsuste aeg

Terve Eesti peale on kortermajade tarbeks mõeldud rekordilised 170 miljonit eurot, millest 110 miljonit eurot jagati ära maakondade vahel, et toetusraha jõuaks igasse Eesti otsa.

Kui varasematel aastatel kogus see toetusmeede tuntust oma nobedate näppude vooruga, siis sel korral võtavad jaotuspõhimõtted arvesse majade tüüpi ja asukohta, et raha jaguks ka väiksematele majadele ja turutõrkega piirkondadele. Näiteks kehtib eraldi toetusmäär kuni 17 (kaasa arvatud) korteriga majadele.

Hiiumaal aitab korteriühistuid terviknõustamisega Uku Loide, Saarte Energiaagentuurist, Kontakt: 551 2777, uku@eisea.org

Eraldi toetussumma on ette nähtud ka tehaselisele renoveerimisele, et ergutada korteriühistuid aina rohkem otsustama lahenduse kasuks, kus on võimalik materjalikulu täpsemalt ette planeerida ja vähendada renoveerimistöödele kuluvat aega. Samuti langeb sel korteriühistute õlule tavapärasest vähem asjaajamist.

Selleks, et lõpptulemus oleks igas mõttes kvaliteetne ning energiasäästlikkuse kõrval paraneksid ka hoone arhitektuur ja muud omadused, täiendati toetatavate tegevuste loetelu. Toetusraha saab kasutada ka mänguväljakute ehitamiseks või rekonstrueerimiseks ning välimööbli ostmiseks ja paigaldamiseks. Kohendatud reeglid täpsustavad veel varjumisruumide loomise võimalusi ning täiendavad nõudeid ligipääsetavusele.

Hiiumaa võimalused

Käimasolevas taotlusvoorus on Hiiumaa eelarve kokku 6 miljonit eurot. Viimase seisuga on laekunud taotlused kolme kortermaja rekonstrueerimiseks kokku 1,9 miljoni euro ulatuses. Nende kolme maja, kus kokku on 66 eluruumi, kordategemise kogumaksumus on hinnanguliselt 3,7 miljonit eurot.

Senine huvi on olnud pigem tagasihoidlik, aga Hiiumaa korteriühistutel on otsustamiseks ja taotluste esitamiseks aega veel kuni 2025. aasta oktoobrini. Varasematel aastatel on riikliku toetuse toel rekonstrueeritud Hiiumaal kuus kortermaja. Kui arvestada, et saarel on kokku 158 korterelamut, siis potentsiaali on veel palju.

Hiiumaa korteriühistutele pakutakse toetust, mis katab abikõlblikest kuludest 50 protsenti. Lisaks on neil, kes otsustavad kasutada tehases eeltoodetud elemente, võimalus saada 55-protsendilist toetust, mis muudab tervikrenoveerimise veelgi atraktiivsemaks ja taskukohasemaks.

Toetuse taotlemine on lihtsustunud ning välja on töötatud väärtuslik abivahend kulude kalkulaatori näol. See võimaldab korteriühistutel hinnata, millised on rekonstrueerimise kulud ja millise summa ulatuses võiksid nad riigilt toetust saada.

Eeskujud ja arengud

Hiiumaa elanikele ei ole kindlasti jäänud märkamata, et käimas on kahe kortermaja tervikrenoveerimised Käinas, mis asuvad Tuuletorni vastas. Need projektid annavad loodetavasti inspiratsiooni ja julgustust teistele ühistutele, et langetada sarnane valik.

Hiiumaa korteriühistud, kui kaalute oma majade tervikrenoveerimist, on just praegu parim aeg otsuse langetamiseks. Siinkohal tasub arvestada sellega, et järgmisi taotlusvoorusid praegu ei planeerita, mis tõstab sügisel lõppeva vooru tähtsust. Toetuse tingimused on igal juhul soodsad. Varasemad kogemused on näidanud, et riiklik abi aitab ellu viia mahukaid ja mõjukaid projekte. Lõpptulemuseks on paljude hiidlaste paranenud heaolu, kaasaegsem ja kvaliteetsem elukeskkond ning väiksemad kulud tulevikus.

Kohtusime hiljutise sotsiaaldemokraatide Riigikogu fraktsiooni Hiiumaa visiidi ajal vallavalitsuse ja Saarte Energiaagentuuri esindajatega, kes tõstatasid Hiiumaa näitel vajaduse kompleksmeetme järele, kus väikeasulates uuendatakse kaugkütet samaaegselt kortermajade renoveerimisega. Minule teadaolevalt ministeerium kaalub läbi Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) taas avada kaugkütte uuendamisele suunatud toetusmeetme, kuhu Hiiumaa sisendi samuti edastan.