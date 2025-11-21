KOPTER EI TULNUD | Hiiumaal tuli kahel järjestikusel päeval patsiendid praamiga mandrile toimetada

Enamik meditsiinikutsetest jaguneb pooleks Saaremaa ja Hiiumaa haigla vahel ning neist lendudest 17 jäi eri põhjustel ära, kirjutab Maaleht.
Veel lugemist:
POLITSEI
Kärdlas leidis 17. novembri hilisõhtul aset juhtum, kus joobekahtlusega juht sõitis otsa seisvale politsei alarmsõidukile.
UUDISED
Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.
UUDISED
Haridus- ja teadusministeerium loob Hiiumaale riigikooli, millega ühendab senise Hiiumaa gümnaasiumi ja Hiiumaa ametikooli.
UUDISED
Hiiumaa vald on üks kaheksast omavalitsusest, mis valiti Siseministeeriumi uude turvalisuse arenguprogrammi etappi aastateks 2026–2028.