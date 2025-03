“Palju käis läbi sõna rehabilitatsioon, psühholoogiline nõustamine just laste puhul, et nad oleks siin teises keskkonnas ja näeksid teistsugust normaalset olukorda, et ei oleks seda hirmufaktorit,” ütles Hiiumaa vallavolikogu juht Anu Pielberg, kes külalisi Ukrainast võõrustas.