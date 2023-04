Koolipäev kulgeb söögivahetunni ootuses

„Meil on väga hea koolikokk,“ sosistavad mitmed õpetajad vandeseltslaslikult. Sellest, kui hea on Emmaste kooli toit, räägivad ka õpilased tundides. Kuidas kulgeb pikk koolipäev ümber söögivahetunni?

Kui kõlab tunnilõpu kell, valguvad õpilased koridoridesse. „Vahetunnid on meil valjud,“ ütleb direktor Anneli Sadam, viidates sellele, et nutitelefonis sel ajal lapsed ei istu. Telefonid korjatakse koolipäeva algul karpidesse ja neid hoitakse turvaliselt õpetajate toas. Päeva lõpus saavad lapsed telefonid tagasi. Sotsiaalpedagoog Katre Pruuli sõnul on põhjus selleks lihtne. „Meie ülesanne on luua õppimist toetav keskkond – nutitelefonid seda ei tee,“ ütleb ta ja selgitab, kuidas plinkiv ekraan tõmbab tähelepanu ning segab keskendumist.

Keskendumist, suhtlemist ja suhteid segavadki nutitelefonid tema arvates kõige rohkem. „Mõned lapsed ei taha ega oska enam näost näkku suhelda, parema meelega ajaksid nad kõiki asju läbi telefoni,“ räägib ta, milliste muredega oma töös kokku puutub. Just kõne- ja suhtlusoskuse arendamiseks algatas ta möödunud aastal ka kõnekunsti ringi, kus valmis keeleväänamisharjutustest eeskava, millega sügisel ka Alexela kontserdi­laval esinemas käidi. Veel ühe mure­kohana toob ta välja selle, kui palju tülisid nutitelefonid kodudes põhjustavad. „Aga minu meelest on hea, kui kodudes on mingidki reeglid nuti­telefoni kasutamise kohapealt,“ arvab ta, et tülide vältimiseks seda lihtsalt lubada, ei ole ka lahendus.

Nõiajahti koolis telefonidele ei peeta. „Läbi otsima me kedagi ei lähe,“ ütleb Katre. Ja kui lapsevanem on telefoni äravõtmise vastu, arvestatakse ka sellega. Aga üldine soovitus on õppimise ajal nutitelefonid kõrvale jätta.