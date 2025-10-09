Jälgi meid
Profikeskus õlid

GALERIID

KOOLILE KALLI | Kärdla koolipere kinkis koolimajale sünnipäevaks suure kallistuse

9. oktoobril kogunesid Kärdla Kooli õpilased, õpetajad ja teised koolitöötajad ümber koolimaja ja tegid kätest kinni hoides koolile 195. sünnipäevaks suure ühiskalli.
Avatar photo
Avatar photo
Koolile kalli. | Foto: Eike Meresmaa

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SISUTURUNDUS

VALIMISED 2025 | Hiiumaal ei ole ääremaad

Olen sündinud Hiiumaal. Kogu koolitee möödus Tallinnas. Kõik lapsepõlve suved olin vanaema-vanaisa talus Viita külas.

10 tundi ago

SISUTURUNDUS

VALIMISED 2025 | On aeg ehitusvaldkonnas järgmine käik sisse panna

Olen Tõnis Villmäe – sündinud Suuremõisas, käinud Suuremõisas põhikoolis, Käinas gümnaasiumis ja Tallinnas Tehnikaülikoolis (Taltech). Hariduselt olen ehitusinsener, magistrikraadi sain sillaehitajana. Olen erasektoris ehitusvaldkonnas...

10 tundi ago

UUDISED

LEND HILINES | Hommikune lend Kärdlasse hilines udu tõttu viis tundi

Tavapäraselt kell 7.30 Tallinnast startiv liinilennuk asus täna, 9. oktoobri hommikul teele viis tundi hiljem, kell 12.30.

10 tundi ago

UUDISED

KORRUPTSIOON PUUDUB | Politsei ei nõustunud Viidiku süüdistustega

Politsei ei algatanud menetlust Aivar Viidiku avalduse peale Tareste tee remondi osas, mis kaebaja meelest oli korruptiivne.

13 tundi ago