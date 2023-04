Kool upub e-sigarettidesse

Sõltuvuse ja mõnuainete teema vajab meie ühiskonnas riigi eestvõttel suurt pööret, sest praeguseks oleme kaotamas võimet noort põlvkonda täiesti uute pahede eest kaitsta.

Oktoobris konfiskeerisime e-sigareti algklasside lapselt. Ta teadis, kus e-sigaret kodus asub, tõi kooli ja tõmbas sõpradega. Kuid ühele lapsele ei andnud, kes rääkis õpetajale.

Vahele jäänud lapsed jutustasid õpetajale siira elevusega, et päev varem tõmbasid nad saunas suitsu ka. Järgnes lastevanemate koosolek, mille teemaks oli täiskasvanute vastutus.

E-sigaret on väga võimas tehno­loogiline vahend. Meie väikeses koolis asjad veel nii julmad pole, et mõni laps kõnniks koridoris vastu, e-sigaret tossamas. Ulakust tehakse vargsi ja varjatult.

Kuid laste suitsetamisega on lood sellegi poolest päris halvad. Hinnanguliselt võib öelda, et algklassides esineb suitsetamist juhuslikult, aga 4.–6. klassis hakkab see peale. 7.–9. klasside õpilased mõjuvad suitsetamise kontekstis nooremate kaaslaste kõrval juba nagu vanurid.

Väikeses maakoolis, kus vaid sadakond õpilast, vahetunni ajal keset õpilaste massi e-sigaretti ei tõmmata, küll aga veibitakse vahetunni ajal näiteks tualett­ruumis. Vahelejäämise võimalus on väike, sest haisu pole ja e-sigareti süütamine käib kiiresti ilma abivahenditeta. Tuleohtu õnneks pole.