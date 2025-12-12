KONKURSS | Hiiumaa riigikooli otsitakse direktorit

- Sul on juhtimiskompetents ja varasem juhtimiskogemus.
- Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus.
- Sind inspireerib väljakutse kahe õppeasutuse ühendamisest ning soovid aktiivselt panustada toimivate lahenduste loomisse.
- Sa tugined oma töös kaasaegsele haridusjuhi kompetentsimudelile ja väärtustad pidevat enesearengut – oled avatud uutele ideedele ja uuendustele haridusvaldkonnas.
- Tunned, et haridus, teadus ja noored on Sinu südameasi ning soovid pakkuda oma teadmisi ja energiat kogukonna ning järgmise põlvkonna heaks.
Kandideerimise kohta leiab rohkem infot siit.