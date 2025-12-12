Jälgi meid
UUDISED

KONKURSS | Hiiumaa riigikooli otsitakse direktorit

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine on avatud kuni 28. detsembrini.
Hiiumaa Gümnaasium. | Foto: Kätlin Rist
Uus kool alustab õppetööd 1. septembril 2026, pakkudes noortele ja täiskasvanutele nii üldharidust kui ka kutseõpet.
Nõuded kandidaadile on :
  • Sul on juhtimiskompetents ja varasem juhtimiskogemus.
  • Sul on magistrikraad või sellega võrdsustatud kõrgharidus.
  • Sind inspireerib väljakutse kahe õppeasutuse ühendamisest ning soovid aktiivselt panustada toimivate lahenduste loomisse.
  • Sa tugined oma töös kaasaegsele haridusjuhi kompetentsimudelile ja väärtustad pidevat enesearengut – oled avatud uutele ideedele ja uuendustele haridusvaldkonnas.
  • Tunned, et haridus, teadus ja noored on Sinu südameasi ning soovid pakkuda oma teadmisi ja energiat kogukonna ning järgmise põlvkonna heaks.

Kandideerimise kohta leiab rohkem infot siit.

