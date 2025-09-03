Milline saab olema kahe ühendatud kooli tulevik pärast Kärdlasse kokku kolimist, kuidas ja mis uusi erialasid hakatakse loodavas kutsegümnaasiumis või hariduskeskuses õpetama, ei teadnud tarkusepäeval ei õpilased ega õpetajad. Tasuliseks tehtud floristi, maastikuehitaja ja linnaaianduse erialade vastu huvi ei olnud.
KOLUMNIST | Suuremõisast sai haridust s*taks!
Augusti viimasel laupäeval said Suuremõisas diplomid Hiiumaa Ametikooli järjekordsed lõpetajad. Lilled, kallistused, kõlavad kõned ja plõksuvad fotokaamerad. Tuju oli ülev, kuid kaunite kleitide ja triigitud lipsude taga hiilis nukker tühjusetunne. Juba septembrikuus on Hiiumaa hariduses kõik uus, aga mis Suuremõisa lossist edasi saab, selget teadmist ei ole. Peremeheta majad aga, teadagi, kipuvad kopitama.
