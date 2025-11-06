KOLUMNIST | Saar, kus saab magada

Kõigepealt hea uudis.
Veel lugemist:
UUDISED
Kõigil huvilistel on kuni 26. novembrini võimalus pakkuda välja nimi uuele mitmeotstarbelisele töölaevale, mis hakkab täitma riiklikke ülesandeid Eesti vetes. Laeva nime valib välja...
UUDISED
TV3 „Su nägu kõlab tuttavalt“ viiendas saates võidutses An-Marlen, kes koos Kohvriga parodeerisid Maarja-Liis Ilusa ja Ivo Linna duetti „Kaelakee hääl“. Võiduraha, 1000 eurot,...
ARVAMUS
Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene...