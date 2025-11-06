Jälgi meid
Profi õlid

ARVAMUS

KOLUMNIST | Saar, kus saab magada

Kolumnist Jaano Martin Ots. | Foto: Raul Vinni

Kõigepealt hea uudis.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

PAKU LAEVALE NIMI | Riigilaevastik otsib avaliku konkursiga uuele suurele töölaevale nime

Kõigil huvilistel on kuni 26. novembrini võimalus pakkuda välja nimi uuele mitmeotstarbelisele töölaevale, mis hakkab täitma riiklikke ülesandeid Eesti vetes. Laeva nime valib välja...

7 tundi ago

UUDISED

IDEAALNE AJASTUS | An-Marleni annetus aitab turvakodu kassi hädavajalikule operatsioonile

TV3 „Su nägu kõlab tuttavalt“ viiendas saates võidutses An-Marlen, kes koos Kohvriga parodeerisid Maarja-Liis Ilusa ja Ivo Linna duetti „Kaelakee hääl“. Võiduraha, 1000 eurot,...

11 tundi ago

ARVAMUS

PUUDUTAB PALJUSID | Energiavaesus pole lahendamatu probleem

Kas oled pidanud valima toasooja ja toidukorvi vahel? Või muretsenud, kas järgmine küttearve käib üle jõu? Just seda tähendabki energiavaesus – olukord, kus inimene...

12 tundi ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kui liikuv sa oled?

Maili

13 tundi ago