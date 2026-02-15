Peamiselt astusid ligi soomlased, aga oli ka teistest rahvustest merematkajad. Arvestatav osa külalistest rääkis, et kuigi nad on kodumaal innukad paadiinimesed, käisid nad esmalt Hiiumaal hoopiski bussiga, mootorrattaga, lennukiga või oma sõidu- või matkaautoga. Enamasti olid elamused Hiiumaast positiivsed ja sageli kinnitati, et juba eeloleval suvel tullakse uuesti ja nüüd juba kindlasti oma laevaga.
KOLUMNIST | Merelinn ja rannaküla vajavad sadamat ning sadamakörtsi!
Seisin paar päeva Helsingi paadimessil Hiiumaa messiboksi kõrval ning kuulasin, mida inimesed räägivad. Hiiumaa Sadamate kapten tutvustas Kärdlasse, Kalanasse, Sõrule ja Orjakusse seilamise võimalusi, Hiiumaa Arenduskeskus ja turismiklaster jagasid saare muid külastuskohti ja sündmusi tutvustavaid materjale. Hiidlaste juttusid ma teadsin. Rohkem huvitas mind, mida kaugema kandi rahvas Hiiumaa kohta räägib.
