KOLUMNIST | Merelinn ja rannaküla vajavad sadamat ning sadamakörtsi!

Peamiselt astusid ligi soomlased, aga oli ka teistest rahvustest merematkajad. Arvestatav osa külalistest rääkis, et kuigi nad on kodumaal innukad paadiinimesed, käisid nad esmalt Hiiumaal hoopiski bussiga, mootorrattaga, lennukiga või oma sõidu- või matkaautoga. Enamasti olid elamused Hiiumaast positiivsed ja sageli kinnitati, et juba eeloleval suvel tullakse uuesti ja nüüd juba kindlasti oma laevaga.