KOLUMNIST | Maa- ja meremärkide vajalikkusest

Kas meil GPS, AIS, DSC, Starlink, Tesla-PI, droonide, isesõitvate laevade, tehisaru ja muude tehnoloogiavidinate ajastul ikka on veel vaja kompassi, paberkaarti ja tuletorni? Retooriline küsimus, muidugi on. Ja mitte ainult selleks puhuks, kui elekter ära läheb või mobiilside kaob.