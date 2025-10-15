GPS-signaali suudetakse juba väga edukalt mitte ainult segada, vaid ka võltsida. Tehnoloogia on küll kulukas, aga see on tõeline vandiraiuja unistus. Pole enam vaja puid tassida, et kaldal valemärgutuld süüdata, vajutad nuppu ja konteinerid sõidavad ise kohale, kuhu piraat tahab. Kole perspektiiv, eks ole?
ARVAMUS
KOLUMNIST | Maa- ja meremärkide vajalikkusest
Kas meil GPS, AIS, DSC, Starlink, Tesla-PI, droonide, isesõitvate laevade, tehisaru ja muude tehnoloogiavidinate ajastul ikka on veel vaja kompassi, paberkaarti ja tuletorni? Retooriline küsimus, muidugi on. Ja mitte ainult selleks puhuks, kui elekter ära läheb või mobiilside kaob.
