KOLUMNIST | Maa- ja meremärkide vajalikkusest

Kas meil GPS, AIS, DSC, Starlink, Tesla-PI, droonide, isesõitvate laevade, tehisaru ja muude tehnoloogiavidinate ajastul ikka on veel vaja kompassi, paberkaarti ja tuletorni? Retooriline küsimus, muidugi on. Ja mitte ainult selleks puhuks, kui elekter ära läheb või mobiilside kaob.
Kolumnist Jaano Martin Ots. | Foto: Raul Vinni

GPS-signaali suudetakse juba väga edukalt mitte ainult segada, vaid ka võltsida. Tehnoloogia on küll kulukas, aga see on tõeline vandiraiuja unistus. Pole enam vaja puid tassida, et kaldal valemärgutuld süüdata, vajutad nuppu ja konteinerid sõidavad ise kohale, kuhu piraat tahab. Kole perspektiiv, eks ole?

