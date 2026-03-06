Jälgi meid
HLREIS

ARVAMUS

KOLUMNIST | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus

Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes, kui tavapärased heaoluteenused on katkenud.
Jaano Martin Ots. | Foto: Erakogu

Väikesaare argipäev õpetab, et tehnoloogia teeb elu küll mugavamaks, kuid kuidagi tuleb toime saada ka siis, kui lennuk ei lenda, laev ei lähe jääst läbi ja kaablist ei tule elektrit. Ja kui kaob andmesideühendus, mille kaudu tänapäeval juhitakse absoluutselt kõike – ründedroonidest ja isesõitvatest kaubaveokitest kuni muruniitjate ja kanade söötmise seadmeteni.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

PILTUUDIS

PILTUUDIS | Naistepäeva eel avati Kärdlas uus lillepood

Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.

44 minutit ago

UUDISED

LEITI OPERAATOR | Kõpu tuletorni hakkab opereerima OÜ Mummi&A

Hiiumaa vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusel hakkab Kõpu tuletorni opereerima ettevõte OÜ Mummi&A, kes peab Luidjal ka tuntud söögikohta Meite Möte.

3 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Sajad luiged leidsid lahtise vee

Sadam number 1 on Sõru

3 tundi ago

AJALUGU

AJALOOKILLUD | Hüvastijätt Suuremõisa aiaga

Tänavu suvel lõpetavad Hiiumaa Ametikoolis viimased aianduserialade õpilased. On tulnud aeg jätta hüvasti Kooliaiaga – Lossiaiaga – Kirsiaiaga.

7 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×