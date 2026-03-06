KOLUMNIST | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus

Väikesaare argipäev õpetab, et tehnoloogia teeb elu küll mugavamaks, kuid kuidagi tuleb toime saada ka siis, kui lennuk ei lenda, laev ei lähe jääst läbi ja kaablist ei tule elektrit. Ja kui kaob andmesideühendus, mille kaudu tänapäeval juhitakse absoluutselt kõike – ründedroonidest ja isesõitvatest kaubaveokitest kuni muruniitjate ja kanade söötmise seadmeteni.