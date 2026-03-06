Väikesaare argipäev õpetab, et tehnoloogia teeb elu küll mugavamaks, kuid kuidagi tuleb toime saada ka siis, kui lennuk ei lenda, laev ei lähe jääst läbi ja kaablist ei tule elektrit. Ja kui kaob andmesideühendus, mille kaudu tänapäeval juhitakse absoluutselt kõike – ründedroonidest ja isesõitvatest kaubaveokitest kuni muruniitjate ja kanade söötmise seadmeteni.
ARVAMUS
KOLUMNIST | Juhtmevaba* toimetuleku olulisus
Hullunud maailma vägivaldsed sündmused on meile kätte näidanud ühe suure konkurentsieelise, mille olemasolu hiidlased isegi aegajalt kipuvad unustama. See on kogukondlik toimetulekumudel keerulistes oludes, kui tavapärased heaoluteenused on katkenud.
PILTUUDIS
Tormi Konsumis avati reedel uus lillepood Kanarbik.
UUDISED
Hiiumaa vallavalitsuse korraldatud konkursi tulemusel hakkab Kõpu tuletorni opereerima ettevõte OÜ Mummi&A, kes peab Luidjal ka tuntud söögikohta Meite Möte.
AJALUGU
Tänavu suvel lõpetavad Hiiumaa Ametikoolis viimased aianduserialade õpilased. On tulnud aeg jätta hüvasti Kooliaiaga – Lossiaiaga – Kirsiaiaga.