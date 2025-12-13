Jälgi meid
SPORT

KOLM VÕITU | Noored korvpallurid saabusid Riiast

KK Askus Jetoili / Hiiumaa Spordikooli U16 korvpallimeeskond osales nädalavahetusel Riias Balti korvpalliliiga BBBL mängudel, naastes viiest kohtumisest kolme võiduga.
Avatar photo
Hiiumaa Spordikooli U16 meeskond koos treeneritega, vasakul Risto Merimaa ja paremal Koit Kalmus. | Foto: Erakogu

Avamängus kohtuti Gruusia klubi Bros Academy’ga ning hiidlastel õnnestus kohe alguses mängu kontrollida. Hea kaitsetöö sundis vastaseid tegema kokku 33 pallikaotust, mis lõi piisava edumaa kogu kohtumise vältel. Kindel võit vormistati tulemusega 78:26. Enim punkte viskasid Ekke Paivel 19 punktiga (sealhulgas viis kaugviset) ja Robert Randmaa 14 punktiga.

