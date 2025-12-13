KOLM VÕITU | Noored korvpallurid saabusid Riiast

Avamängus kohtuti Gruusia klubi Bros Academy’ga ning hiidlastel õnnestus kohe alguses mängu kontrollida. Hea kaitsetöö sundis vastaseid tegema kokku 33 pallikaotust, mis lõi piisava edumaa kogu kohtumise vältel. Kindel võit vormistati tulemusega 78:26. Enim punkte viskasid Ekke Paivel 19 punktiga (sealhulgas viis kaugviset) ja Robert Randmaa 14 punktiga.
Veel lugemist:
LOODUS
Kõpu külas kasvab puuvõõrik (Viscum album). Ning mis oleks veel paslikum kui just nimelt jõulukuul see klassikaline Lääne-Euroopa jõulutaim iseoma silmaga üle kaeda.
UUDISED
Juba jaanuarist saab Hiiumaa Gümnaasiumis õppida Eesti ühe innovaatilisema IT-kooli praktilistel programmeerimise ja veebiarenduse kursustel.
UUDISED
12. detsembril Gustav Ernesaksa 117. sünniaastapäeval, teatas Eesti Rahvuskultuuri Fondi Gustav Ernesaksa allfondi nõukogu fondi stipendiumide laureaadid.
UUDISED
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja konkursi, et leida Hiiumaale rajatava riigikooli esimene direktor – visionäär, kes aitab kujundada tulevase kooli näo ja kultuuri. Kandideerimine...