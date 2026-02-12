Jälgi meid
KOLM KORDA PIKEM RING | Tõll sõidab dokitöödele ümber Saaremaa ja Hiiumaa

TS Laevad teeb inimeste ohutuse tagamiseks muudatuse dokitöödele suunduva laeva liikumisel, et säilitada isetekkeline jäätee mandri ja Hiiumaa vahel.
Jäätee. | Foto: Raul Vinni

12. veebruari õhtul naaseb parvlaev Leiger Tallinnast dokitöödelt varasemalt kommunikeeritud trajektoori pidi Vormsi ja Hiiumaa vahelt. Rohuküla-Heltermaa liinile asub Leiger alates 13.02 kell 17.30 väljumisega Rohukülast. Reede, 13. veebruari hommikul liigub parvlaev Regula Rohukülast Virtsu asendama parvlaeva Tõll, mis 14. veebruari õhtul suundub Virtsust dokitöödele Tallinnasse ning sõidab varasemalt planeeritud Hiiumaa ja Saaremaa vahelise laevatee asemel ümber Saaremaa ja Hiiumaa.

