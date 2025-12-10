Jälgi meid
KÕIK UJUMA | Triinu Schneider: Hiidlane peab oskama ujuda

Ujumisklubis Hiiu Hüljes treenib iganädalaselt 60 noort ja hiidlastele on ujumist õpetatud juba 20 aastat.
Hiiu Hüljes tähistamas oma 20 juubeliaastat. | Foto: Arabella Valtin

Novembri lõpus tähistas klubi Käina ujulas oma 20. tegutsemisaastat. Hiiu Hüljes sai alguse ajal, mil spordiorganisatsioonide süsteem muutus ja Eesti ujumisliidu võistlustel osalemiseks oli vaja luua ametlik spordiklubi. 

