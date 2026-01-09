KÖIK JÜTUD | Hiiukeelsete juhtkirjade kogumik täienes

Hiiu Leht avaldab alates detsembrist 2023 kord kuus hiiukeelset juhtkirja, mille autoriks lehe peatoimetaja Raul Vinni ja tõlkijaks Järvi Kokla.

Koostajate sõnul on see on omamoodi proovikivi, kirjutada murdekeeles ka tõsisest asjadest. Eks ole ju hiiu keelel ikka selline lobaajamise ja naljategemise mekk juures ja ta on ikkagi kõnekeel. Aga saarte elanikud kasutavad oma keelt iga päev ja räägivad selles kõikidel teemadel, nii argistel ja kergetel kui ka keerulistel ja tõsistel.

Üllatuseks selgus, et hiiu keelt kirja pannes võib tõsine tekst juurde saada hoopis ajatuma noodi ning veelgi mõjuvamaks muutuda.