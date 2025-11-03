KOHTUMINE PÜSSIROHUKELDRIS | 40 aastat Estonia rühmituse asutamisest

Rühmituse pisut küll luitunud liikmeid. Cornelius Hasselblatti ja Hannu Oittineni tunneme kindlasti ära. Ka neljakümne aasta tagant. Tapio Mäkeläineni niisamuti. Sest rühmitus arenes, nooremaid tuli juurde ESTONIA rühmitus levis üle Euroopa. Mitmed aga jäid eesti vaimuelu edendama ja Eestist maailmale teada andma – sellest olid nad ju alustanud. 1984. aastal kohtusid Hamburgis sakslane Cornelius Hasselblatt ja soomlane Tapio Mäkeläinen. Tehti otsus, mis oli küpsenud tükk aega, ja rühmitus hakkas välja andma oma ajakirja ESTONIA, mille esimene number ilmus 1985. aastal.