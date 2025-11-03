Jälgi meid
Profi õlid

ARVAMUS

KOHTUMINE PÜSSIROHUKELDRIS | 40 aastat Estonia rühmituse asutamisest

Hiljutisel suvelõpul peeti Tartus fennougristika üleilmset kongressi. Kokku sai ka üks enam-vähem üheealine seltskond nüüdseks ajakirjanikke, kirjanikke, reisijuhte, keeleteadlasi, tõlkijaid, kirjandusteadlasi, akadeemilist rahvast, õppejõude ja üks jurist. Pidu peeti Tartus Püssirohukeldris. Oli täitunud 40 aastat sellest, kui noored Eesti-huvilised asutasid rühmituse ESTONIA.
Tõlkija Hannu Oittinen äsja ilmunud raamatuga Tiit Aleksejevi Taivastiella. | Foto: Harri A. Sundell

Rühmituse pisut küll luitunud liikmeid. Cornelius Hasselblatti ja Hannu Oittineni tunneme kindlasti ära. Ka neljakümne aasta tagant. Tapio Mäkeläineni niisamuti. Sest rühmitus arenes, nooremaid tuli juurde ESTONIA rühmitus levis üle Euroopa. Mitmed aga jäid eesti vaimuelu edendama ja Eestist maailmale teada andma – sellest olid nad ju alustanud. 1984. aastal kohtusid Hamburgis sakslane Cornelius Hasselblatt ja soomlane Tapio Mäkeläinen. Tehti otsus, mis oli küpsenud tükk aega, ja rühmitus hakkas välja andma oma ajakirja ESTONIA, mille esimene number ilmus 1985. aastal.  

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist: