KOHALIK VALIK | Kärdla raamatukogu laenutuste edetabel näitab iseloomu

Sarnaselt kogu Eestiga on Hiiumaa esiviisikus Sven Mikseri “Vareda” ning esindatud on ka prantsuse kirjanik Valérie Perrin, kellelt 2025. aastal jõudis enim laenutatud teoste hulka kolm romaani.
Eesti Kultuurkapital jagas Käinas toimunud kultuuriaasta avaüritusel välja kolm tunnustuspreemiat, kaks aastapreemiat ning kultuuripärli tiitli.
Praktikas tähendab see seda, et Hiiu Lehe saab lisada oma telefoni või arvuti avalehele ning leht avaneb edaspidi eraldi aknas nagu päris äpp ning...
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 22. jaanuaril 2026 kell 15:00 Kärdla vallamaja volikogu saalis.
Sellest ajast, kui olümpiamängude hõbemedalist ja mitmekordne maailmameister Kreeka-Rooma maadluses, Heiki Nabi, viimati Hiiumaal maadlusmatil treenis, on möödas juba aastaid. Vahepeal on saarel maadluselu...