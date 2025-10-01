Jälgi meid

SPORT

KOGUTI PUNKTE | Hiiumaa rahvaralli eel juhivad 4WD arvestust Pruul ja Tikka

Novembri alguses sõidetav Hiiumaa rahvaralli lõpetab tänavuse Eesti rahvaralli karikasarja. 4WD klassis lähevad koduteedel liidritena starti hiidlased Robin Pruul ja Rein Tikka Subaru Imprezal, kes juhivad punktitabelit 93 silmaga. Isa-tütar Marko ja Eva Lota Eespakk hoiavad koduse etapi eel üldarvestuse neljandat kohta.

Avatar photo
Robin Pruul ja Rein Tikka Türi rahvarallil. | Foto: Margus Kirs

Viimati toimunud Türi etapi finaal kujunes tasavägiseks, sest kolm paremat ekipaaži mahtusid vähem kui kümne sekundi sisse. Pruul ja Tikka lõpetasid ajaga 24.23,5; Marko ja Eva-Lota Eespakk kaotasid 5,5 ning Mirek Matikainen ja Keith Vähi 7,2 sekundiga. Samad paarid moodustasid ka nelikveoliste autode klassi esikolmiku.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

Rainer Jancis toob Kärdlasse rahvusvahelise kontserdi ja õpitoa

Laupäeval astub  Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025). 

2 tundi ago

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 2.10.2025 (42)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

4 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 2. oktoobril

Hiiu Leht 2. oktoobril Arvamus | Tugev kogukond, parem Hiiumaa Arvamus | Üheskoos edasi! Tänavaküsitlus | Kuidas suhtud taaskasutusse? Uudis | Huviharidus läheb nüüdsest...

4 tundi ago

UUDISED

TUME TULEVIK | Vähene sünnitajate arv paneb sünnitusabi Hiiumaal löögi alla

Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.

4 tundi ago