KOGUTI PUNKTE | Hiiumaa rahvaralli eel juhivad 4WD arvestust Pruul ja Tikka

Viimati toimunud Türi etapi finaal kujunes tasavägiseks, sest kolm paremat ekipaaži mahtusid vähem kui kümne sekundi sisse. Pruul ja Tikka lõpetasid ajaga 24.23,5; Marko ja Eva-Lota Eespakk kaotasid 5,5 ning Mirek Matikainen ja Keith Vähi 7,2 sekundiga. Samad paarid moodustasid ka nelikveoliste autode klassi esikolmiku.