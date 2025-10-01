KOGUTI PUNKTE | Hiiumaa rahvaralli eel juhivad 4WD arvestust Pruul ja Tikka

Viimati toimunud Türi etapi finaal kujunes tasavägiseks, sest kolm paremat ekipaaži mahtusid vähem kui kümne sekundi sisse. Pruul ja Tikka lõpetasid ajaga 24.23,5; Marko ja Eva-Lota Eespakk kaotasid 5,5 ning Mirek Matikainen ja Keith Vähi 7,2 sekundiga. Samad paarid moodustasid ka nelikveoliste autode klassi esikolmiku.
Novembri alguses sõidetav Hiiumaa rahvaralli lõpetab tänavuse Eesti rahvaralli karikasarja. 4WD klassis lähevad koduteedel liidritena starti hiidlased Robin Pruul ja Rein Tikka Subaru Imprezal, kes juhivad punktitabelit 93 silmaga. Isa-tütar Marko ja Eva Lota Eespakk hoiavad koduse etapi eel üldarvestuse neljandat kohta.
Laupäeval astub Kärdla kirikus publiku ette kitarrist ja Kärdla muusikakooli õpetaja Rainer Jancis, kes esitleb oma uut albumit „Continuum“ (U-Duur 2025).
Hiiumaa haigla nõukogu arutas viimasel koosolekul Hiiumaa haiglas plaanilise sünnitusabi pakkumise teemat ja kuigi selle lõpetamise otsust pole tehtud, ei paista tulevik kuigi roosiline.