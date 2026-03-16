Põhjamaade meistrivõistlused toovad igal aastal kokku piirkonna tugevamad ronijad. Tavaliselt osalevad võistlustel sportlased Rootsist, Norrast, Soomest, Taanist ja Islandilt ning viimastel aastatel on starti tulnud ka Baltikumi riikide ronijad. Seetõttu on tegu väga tugeva konkurentsiga võistlusega, mis annab sportlastele väärtusliku rahvusvahelise kogemuse.
SPORT
KOGUTI KOGEMUSI | TuleRoni noored ronijad osalesid Põhjamaade meistrivõistlustel
TuleRoni Ronimisklubi noored sportlased osalesid 7.–8. märtsil Rootsis Göteborgis Põhjamaade meistrivõistlustel sportronimises. Klubist olid stardis Erki Pranno (U19), Merilin Telvik (U17), Robin Reede (U17) ja Marta Jermakov (U19).
UUDISED
POLITSEI
UUDISED
KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?
