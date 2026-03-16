KOGUTI KOGEMUSI | TuleRoni noored ronijad osalesid Põhjamaade meistrivõistlustel

Põhjamaade meistrivõistlused toovad igal aastal kokku piirkonna tugevamad ronijad. Tavaliselt osalevad võistlustel sportlased Rootsist, Norrast, Soomest, Taanist ja Islandilt ning viimastel aastatel on starti tulnud ka Baltikumi riikide ronijad. Seetõttu on tegu väga tugeva konkurentsiga võistlusega, mis annab sportlastele väärtusliku rahvusvahelise kogemuse.