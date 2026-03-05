KOGUTI IDEID | Kärdla Kooli kogukond seadis sihte aastaks 2030

27. veebruaril toimunud strateegiaseminaril hindasid ligi 60 osalejat Kärdla Kooli tänast seisu ning seadsid sihte järgmiseks viieks aastaks. Tegemist oli olulise teetähisega, kus kohtusid andmepõhine analüüs, Hiiumaa haridussuunised ja julge tulevikuvaade. Kogutud ideed on sisendiks Kärdla Kooli 2026–2030 arengukavasse.