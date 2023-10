KOGUKOND HOIAB KOKKU | Üksteisele pakutakse abi ja tuge

Orjaku külaseltsist helistati läbi ümberkaudu elavaid majapidamisi, keda teati ilma vooluta olevat. Paljudele oli sellest ka abi.

Sotsiaalmeedias hakkab silma nii mõnigi üleskutse, kus vooluta jäänud majapidamistele pakutakse võimalust tulla oma seadmeid laadima. Orjaku külaselts andis samuti teada, et sadamas on vool ja kui kellegil vaja vett võtta, akusid laadida, süüa teha või nõusid pesta, andku aga teada ning maja uks tehakse lahti. Margit Kääramees külaseltsist ütles Hiiu Lehele, et sotsiaalmeedia postituse peale keegi ei reageerinud, kuid paljudel polegi puuduva voolu tõttu ju netiühendust.

“Helistasin ise peresid läbi, keda teadsin, et on sama alajaama taga,” ütles Kääramees, et suuremal osal külast oli vool olemas, kuid mõned alajaamad ikkagi rivisti välja. Ta ütles, et neli peret on käinud vett võtmas ja laadimas on kolme pere seadmed. Kääramehe sõnul helistas ta ka riketesse, et saada infot voolu taastumise kohta, sest vanemad inimesed on ilma infota ja ei tea, kuidas oma elu edasi planeerida.

Esialgu midagi ei lubatud, kuid 17.30 paiku helistati Margit Kääramehele tagasi ning teatati, et rikkebrigaad on jõudnud Orjakusse.

“Oleme lootusrikkad ja tänulikud, et meile infot jagati,” ütles ta.