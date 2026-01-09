Robin Valtingu juhtimisel sel aastal valminud dokumentaalseriaali on YouTube kanalil vaadanud tuhanded inimesed.
PERSOON
KLOUNAADI EI SALLI | Treener Mario Degtjov: Päeva lõpuks pead ise mõtlema, millega sa rahul oled
Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonna treener Mario Degtjov võib platsi ääres paista vahel üsna käremeelne, kuid teda tuntakse kui südamlikku ja pühendunud inimest.
UUDISED
Aasta lõpus paigaldatud toiduringluskapp on hiidlaste poolt väga hästi vastu võetud hoolimata sellest, et kohalikud ettevõtted sellel esialgu mõtet ei näinud.
PÄÄSTE
Hiiumaa päästjad käisid neljapäeval kahel väljakutsel, kui Männamaa külas levis majas kütuse lõhn ning Kärdlas suitses elamu vannitoas pesumasin, teatas Lääne päästekeskus.
GALERIID
Hiiumaa aasta sportlased said mõlemad tunnustuse juba mitmendat korda, kuid kinnitasid, et igal aastal on tänu saamine väga eriline.