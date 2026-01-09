Jälgi meid
KLOUNAADI EI SALLI | Treener Mario Degtjov: Päeva lõpuks pead ise mõtlema, millega sa rahul oled

Hiiumaa jalgpalli esindusmeeskonna treener Mario Degtjov võib platsi ääres paista vahel üsna käremeelne, kuid teda tuntakse kui südamlikku ja pühendunud inimest.
Avatar photo
Treener Mario Degtjov. | Kuvatõmmis Robin Valtingu dokumentaalfilmist

Robin Valtingu juhtimisel sel aastal valminud dokumentaalseriaali on YouTube kanalil vaadanud tuhanded inimesed. 

