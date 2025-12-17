Jälgi meid
SPORT

KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 viigistas edasipääsu seeria

Eelmisel nädalal alustasid KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 noored korvpallurid play-in seeriat TalTechi II võistkonna vastu. Kahe mängu järel on seeria viigis ning otsustav kohtumine ootab ees jaanuari alguses.
KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 meeskkond koduväljakul. | Erakogu

Seeria avamäng peeti neljapäeval Tallinnas, kus Hiiumaa noortel ei õnnestunud vastasele piisavat vastupanu osutada. Mäng kaotati tulemusega 61:79. Hiiumaa meeskonna resultatiivseimad olid Priido Rõmmel 14 ja Kaspar Voolaid 12 punktiga.

