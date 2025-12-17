Seeria avamäng peeti neljapäeval Tallinnas, kus Hiiumaa noortel ei õnnestunud vastasele piisavat vastupanu osutada. Mäng kaotati tulemusega 61:79. Hiiumaa meeskonna resultatiivseimad olid Priido Rõmmel 14 ja Kaspar Voolaid 12 punktiga.
SPORT
KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 viigistas edasipääsu seeria
Eelmisel nädalal alustasid KK Askus Jetoil / Hiiumaa Spordikooli U16 noored korvpallurid play-in seeriat TalTechi II võistkonna vastu. Kahe mängu järel on seeria viigis ning otsustav kohtumine ootab ees jaanuari alguses.
DIGILEHT
UUDISED
AHTO ILMAJUTUD
Jõuluaja ilm tuleb tänaste prognooside kohaselt paraku soe ja lumevaba. Üleüldse püsib ilm soojemal lainel.