KIUSAMISSE PEAB SEKKUMA | Koolikiusamine Hiiumaal muutub aina hullemaks

Emma (nimi muudetud) on klassikaline “tubli tüdruk” – kool, trennid, hobid lähevad hästi. Tundliku tüdruku jaoks hakkasid väiksemad ja suuremad torked nii poistelt kui tüdrukutelt põhikoolis kuhjuma, kuni kevadel üks “eliitgrupi” tüdruk vahetunnis jala ette pani, nii et Emma pikali lendas.