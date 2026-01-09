Jälgi meid
KIUSAMISSE PEAB SEKKUMA | Koolikiusamine Hiiumaal muutub aina hullemaks

“Tapa ennast ära! Ma võin sind aidata!” kõlab üle võimla. Nali või kius? Tõlgendamise küsimus.

Avatar photo

Emma (nimi muudetud) on klassikaline “tubli tüdruk” – kool, trennid, hobid lähevad hästi. Tundliku tüdruku jaoks hakkasid väiksemad ja suuremad torked nii poistelt kui tüdrukutelt põhikoolis kuhjuma, kuni kevadel üks “eliitgrupi” tüdruk vahetunnis jala ette pani, nii et Emma pikali lendas. 

