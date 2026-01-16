Jälgi meid
HL bänner

ARVAMUS

KIUSAMISEST VABAKS | Koolil on ülioluline roll meie rahva hoidmisel

Hea, et 8. jaanuari Hiiu Leht koolikiusamise teemale ruumi annab. Halb, et üksteisele sihilikult haiget tegemine püsib ja nagu loo pealkiri väidab – “muutub aina hullemaks”. Tagajärjeks see, et kui noor inimene seda pikalt taluma peab, võivad tal nii õppimise kui ka eluisu sootuks ära kaduda.

Valter Parve. | Erakogu

Eestis on mitmeid tuhandeid neide ja noormehi, kes elu eest peitu on pugenud – isiklik tragöödia neist igaühele, nende peredele, kogukonnale, meie riigile. Ja ka majandusele – töökäsi niigi napib. Ja ka rahva elujõus püsimisele – järjest suuremad võõrtööliste sisserände kvoodid kasvatavad nende inimeste hulka, kellele on võõrad meie keel, kultuur, kombed, ajalugu. 

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

SPORT

AKTIIVSES KASUTUSES | Paluküla suusarada hoiab Hiiumaa suusahooaega elus

Tänavune talv on Hiiumaal olnud suusatamiseks pigem soodne ning Paluküla terviserajad on praegu peamine koht, kus suusahooaeg aktiivselt kestab. Kui varasematel aastatel on suusaradu...

5 tundi ago

AJALUGU

PILK AJAS TAGASI | Kuidas ma Douglas Wellsi raamatut tõlkima sattusin

Douglas Wellsi ma isiklikult ei tundnud ja ajal kui ta Hiiumaal viibis, kohtusin temaga vaid korra. Sedagi üsna narris olukorras.

6 tundi ago

UUDISED

PIIRANGUD MAHA | Valitsus arvas Kõrgessaare pargi looduskaitse alt välja

Kõrgessaare asula südames asuva pargi kohta tehtud otsuse aluseks oli Keskkonnaameti analüüs, mille kohaselt ei ole pargil sellist looduskaitselist väärtust, mis eeldaks riiklike piirangute...

9 tundi ago

UUDISED

REKO 30 | Mustlaspood võtab palju ette

Esimese arvuti Hiiumaal müüs Koit Remmelkoor. See oli juba omajagu aega tagasi, sest 15. jaanuaril tähistas tema kauplus Reko juba 30. sünnipäeva.

11 tundi ago