KIUSAMISEST VABAKS | Koolil on ülioluline roll meie rahva hoidmisel

Hea, et 8. jaanuari Hiiu Leht koolikiusamise teemale ruumi annab. Halb, et üksteisele sihilikult haiget tegemine püsib ja nagu loo pealkiri väidab – “muutub aina hullemaks”. Tagajärjeks see, et kui noor inimene seda pikalt taluma peab, võivad tal nii õppimise kui ka eluisu sootuks ära kaduda.