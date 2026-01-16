Eestis on mitmeid tuhandeid neide ja noormehi, kes elu eest peitu on pugenud – isiklik tragöödia neist igaühele, nende peredele, kogukonnale, meie riigile. Ja ka majandusele – töökäsi niigi napib. Ja ka rahva elujõus püsimisele – järjest suuremad võõrtööliste sisserände kvoodid kasvatavad nende inimeste hulka, kellele on võõrad meie keel, kultuur, kombed, ajalugu.
ARVAMUS
KIUSAMISEST VABAKS | Koolil on ülioluline roll meie rahva hoidmisel
Hea, et 8. jaanuari Hiiu Leht koolikiusamise teemale ruumi annab. Halb, et üksteisele sihilikult haiget tegemine püsib ja nagu loo pealkiri väidab – “muutub aina hullemaks”. Tagajärjeks see, et kui noor inimene seda pikalt taluma peab, võivad tal nii õppimise kui ka eluisu sootuks ära kaduda.
