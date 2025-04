KITSAS KÄES | Meeste rahvariided muutuvad aina haruldasemaks

Rahvariietest rääkides langeb tihti rõhk naiste riietele, sest need on värvikirevad ja silmale ilusad vaadata. Aga mis kõige tähtsam, naiste riiete näiteid on rohkem säilinud. Eks naised olid peamised riide valmistajad, pidulikke rõivaid hoiti hoolega ja kanti harva. Ka meestel olid rahvariided pidurõivad, kuid tihtipeale kanti neid pikemat aega, sest piduriietest said tavalised tööriided ja need kanti lõpuni ära. Kuid rasket tööd tehes kulusid riided põhjalikumalt, seega muuseumidesse uurimiseks ja säilitamiseks satub neid vähem. Hiiumaa muuseumi teadur Helgi Põllo kurdab, et kui saad muuseumi hoidlasse ühe kuue jäänused, siis sellest on väga raske kogu piirkonna riietuse kohta üldistusi teha.