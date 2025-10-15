Esta Aksli joonistas sõnadega pildid Hiiumaast ja Eesti maaelust, pannes kirja väikeste kohtade suured lood. Seepärast on tema romaanid alates mitte üksnes kohakultuuri talletus, vaid ka õppetund empaatiast ja visadusest.
UUDISED
KIRJANIK ESTA AKSLI 90 | Vaikne tähelepanu ja visadus
15. oktoobril saanuks 90-aastaseks Hiiumaa kirjanik Esta Aksli. Ta on avaldanud üheksa romaani ja kaks luulevihikut. Ta oli autor, kelle teosed tõstsid esile saareelu käänakud, naiste hääle ja väikeste kohtade suure mälu.
Veel lugemist:
UUDISED
Kui soovid toetada Alari päästmise algatamist, on võimalus selleks anda allkiri rahvaalgatus.ee keskkonnas asuvale petitsioonile: “Toetan purjelaev Alar säilitamist”.
ARVAMUS
Kas meil GPS, AIS, DSC, Starlink, Tesla-PI, droonide, isesõitvate laevade, tehisaru ja muude tehnoloogiavidinate ajastul ikka on veel vaja kompassi, paberkaarti ja tuletorni? Retooriline...
SPORT
Nädalavahetusel toimus 58. Saaremaa ralli, mis pani punkti tänavustele Terminal autoralli Eesti meistrivõistlustele.
SPORT
Saalihoki võistkond Lauka Kolhoos ei saanud ka seekord ihaldatud karikavõitu, jäädes finaalis alla igipõlisele rivaalile Pro Surale 2:3. Liiga hooaeg algab 25. oktoobril mängudega...