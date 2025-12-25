KIRJAD KOJU | Jõulutunne sünnib lõhnadest, silmade särast ja postkaartidest

Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s. Oma jõulutunde leiavad nad tagasi Hiiumaa lapsepõlvele mõeldes ning seda lastele edasi kinkides. Kolm maailmakodanikku – Maša, Lamia ja John – peavad igaüks koduks vähemalt kaht eri paika. Nende kõrval Hiiumaad. Jõulupühi tähistavad siin ja seal.