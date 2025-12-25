Jälgi meid
Haapsalu KHK 16.-30.12.25

TEEMA

KIRJAD KOJU | Jõulutunne sünnib lõhnadest, silmade särast ja postkaartidest

Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s. Oma jõulutunde leiavad nad tagasi Hiiumaa lapsepõlvele mõeldes ning seda lastele edasi kinkides. Kolm maailmakodanikku – Maša, Lamia ja John – peavad igaüks koduks vähemalt kaht eri paika. Nende kõrval Hiiumaad. Jõulupühi tähistavad siin ja seal.
Avatar photo
Kuus jõulukirja tunnetest. | Erakogu

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

HOROSKOOP

HOROSKOOP | 25.-31. detsember 2025

Jäär

12 tundi ago

ARVAMUS

HINGEHOIDJA | Jõuluaeg on armastuse, headuse ja rõõmu aeg

Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...

1 päev ago

UUDISED

LIIKUMA | Pühadeaeg pakub võimalusi: terviserajad, matk ja kelgumägi

Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.

1 päev ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Millega seostuvad teile jõulud?

Marika

1 päev ago