TEEMA
KIRJAD KOJU | Jõulutunne sünnib lõhnadest, silmade särast ja postkaartidest
Kolm klassiõde – Marta, Karin ja Triin – lõpetasid 2000. aastal Kärdla Keskkooli üheksanda klassi ning elavad nüüd üks Melbourne’is, teine Norras, kolmas Sidney’s. Oma jõulutunde leiavad nad tagasi Hiiumaa lapsepõlvele mõeldes ning seda lastele edasi kinkides. Kolm maailmakodanikku – Maša, Lamia ja John – peavad igaüks koduks vähemalt kaht eri paika. Nende kõrval Hiiumaad. Jõulupühi tähistavad siin ja seal.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Jõuluaeg tuleb igal aastal, ent iga kord natuke erinevalt. Mõnel aastal on see rõõmsa ja helge pühana pere keskel, mil saame olla koos oma...
UUDISED
Jõulud võivad olla küll mururohelised, kuid külmakraadid ja hea tehnika võimaldavad katta kelgumäe kunstlumega ja plusskraadidega uisutada.