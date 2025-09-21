KIRI SORGULT | Murede saarelt, aga üldse mitte murelikult

Olen tulnud üle Kihnu, jättes seljataha välikontserdi rütmikad helid, olen tulnud Manijalt läbi suveöö pimeduse otse majakatule peale, olen tulnud augustis püüdma suve viimaseid hetki ja juulis keset kuuma leitsakut. Sorgule saamist tuleb iga suvi natukene oodata, sest lindude pesitsemise huvides on saarele minek 1. aprillist 15. juulini keelatud. Seetõttu seostub Sorgu mulle alati juba küpse suvega, suve teise poole rahunemise, mitte suve alguse energiaga.