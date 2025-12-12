KIRI SELGLAIULT | Näkid laidu avastamas

Nimelt olen tõsine väikesaarte fänn ja minu “portfoolios” on juba üle 100 saare. Maakillud meres, nagu Hiiumaa laidude maastikukaitseala kunagine juht Tiit Leito neid nimetab, on mu armastatuimaks matkasihtkohaks, kus mulle meeldib Fred Jüssi kombel molutada. Suviti ja sooja ilmaga ei ole minu meelest midagi paremat, kui pakkida matkaseljakott kokku, võtta mõni hea raamat ühes ja vuhiseda paadis läbi lainete väikesaarele, et seal telk püsti visata ning mõneks päevaks aeg maha võtta. Niimoodi tsivilisatsioonist ja kiirest elutempost eemaldudes oled justkui vanajumala selja taga, jättes murede virvarri kaugustesse. Läbipõlemine ja masendus lahtuvad kui võluväel!