Nüüd – seda lugu päriselt kirjutades – olen elanud veidi üle aasta Lõuna-Eestis, vaikuses ja loodusele tunduvalt lähemal (kuigi kiirustamine on jäänud mõnevõrra samaks – see vist kolis minuga märkamatult pealinnast Põlvasse kaasa).
KIRI SAARELT
KIRI RABASAARELT | Rabasaarel piisavalt kaua vaikuses istudes leiavad paljud mured lahenduse
Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra, kära ja kiirustamist, oma väikese lopsaka loodusega “saare”.
