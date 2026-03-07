KIRI RABASAARELT | Rabasaarel piisavalt kaua vaikuses istudes leiavad paljud mured lahenduse

Kui ma kirjaga esmakordselt algust tegin, plaanisin kirjutada Paljassaarest – poolsaarest Põhja-Tallinna linnaosas. Pealinnas elades olin leidnud enda jaoks oma salakoha, oaasi keset müra, kära ja kiirustamist, oma väikese lopsaka loodusega “saare”.