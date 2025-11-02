Jälgi meid
KIRI NABE SAARELT | Tuntud ja tundmatu saar

Nabe saar on hästi hoitud saladus! Matkajuhi ja loodushuvilisena jõudsin mina Nabe saarele alles sel sügisel, ise ka ei tea, kuidas selline asi juhtuda sai, et nii põnevasse kohta alles nüüd jõudsin.
Loodushuviline muuseumijuht Kristi Paatsi Nabe saarel.

Aga kus asub Nabe saar ja kas see ongi päris saar? Asub see Lohusalu poolsaare lääneosa lähedal madalmeres. Saare pindala on 1,36 ha ja rannajoone pikkus on 550 m. Saar on seega üsna tilluke, aga see-eest väga toreda nimega. Võtsin välja Wiedemanni sõnaraamatu ja see ütleb – nabe – nabeda – paralleelvorm sõnale kabe. Ja kabe tähendab nett ja sauber – ehk siis kena ja puhas. Kabe ja nabe saar seega ja see on täitsa tõsi ja sobib saarele kenasti. 

