Aga kus asub Nabe saar ja kas see ongi päris saar? Asub see Lohusalu poolsaare lääneosa lähedal madalmeres. Saare pindala on 1,36 ha ja rannajoone pikkus on 550 m. Saar on seega üsna tilluke, aga see-eest väga toreda nimega. Võtsin välja Wiedemanni sõnaraamatu ja see ütleb – nabe – nabeda – paralleelvorm sõnale kabe. Ja kabe tähendab nett ja sauber – ehk siis kena ja puhas. Kabe ja nabe saar seega ja see on täitsa tõsi ja sobib saarele kenasti.
KIRI SAARELT
KIRI NABE SAARELT | Tuntud ja tundmatu saar
Nabe saar on hästi hoitud saladus! Matkajuhi ja loodushuvilisena jõudsin mina Nabe saarele alles sel sügisel, ise ka ei tea, kuidas selline asi juhtuda sai, et nii põnevasse kohta alles nüüd jõudsin.
Veel lugemist:
ARVAMUS
Kell keerati jälle tagasi, nagu igal sügisel. Miks seda igal sügisel tehakse, seda ei mäleta enam keegi.
UUDISED
Kaks liikumisentusiasti Eike Meresmaa ja Ave-Riin Laanbek kutsuvad inimesi osalema sammuväljakutses, et muuta üheskoos pime novembrikuu aktiivsemaks ja rõõmsamaks.
KULTUUR
Oktoobrikuu viimasel päeval avaldas Hiiumaalt pärit laulja ja laulukirjutaja Karmen Telvik tundelise debüüt-EP "Tired of Being Myself“. Viielooline kogumik on aus ja intiimne pilguheit...
25 AASTAT TAGASI
Hiiumaale plaanitakse suurt seakasvatust