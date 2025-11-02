KIRI NABE SAARELT | Tuntud ja tundmatu saar

Aga kus asub Nabe saar ja kas see ongi päris saar? Asub see Lohusalu poolsaare lääneosa lähedal madalmeres. Saare pindala on 1,36 ha ja rannajoone pikkus on 550 m. Saar on seega üsna tilluke, aga see-eest väga toreda nimega. Võtsin välja Wiedemanni sõnaraamatu ja see ütleb – nabe – nabeda – paralleelvorm sõnale kabe. Ja kabe tähendab nett ja sauber – ehk siis kena ja puhas. Kabe ja nabe saar seega ja see on täitsa tõsi ja sobib saarele kenasti.