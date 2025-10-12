KIRI LAIULT | Sõmeril ja Liial on väga lihtne olla õnnelik

Jälgi meid
Pidime ju homme Hiiumaale jõudma, aga praegu tundub küll, et saame veel natukeseks laiule jääda – ilm on juba kolmandat päeva nii tuuline, et paat ei saa Topust väljagi sõita.

Liialaid ja Sõmeri – otsapidi koos laiud. | Erakogu

Üleeile pidi J tulema toitu juurde tooma, aga….nii et elame varudest. See kõlab muidugi traagilisemalt, kui on. Sest varud näiteks on pannkoogijahu, mille tõttu on lapsed olnud sunnitud mitmel päeval neid sööma. Toormoosi tegin lillakatest ja muulukatest. Ja erinevatest jahupõhjadest meisterdasin taigna ning tegin improviseeritud pannisaiu, mille kõrvale tundus sobiv hetk otsida välja sala-šokolaadikreemipurk. Ning tatra-merikapsapada ja pasta metslaugu, õli ning punega. Ja üks rummitilk oli, selle sisse pigistasin laimikontsu, panin veidi suhkrut ja kadakamarju ning rüüpasin seal tolle suure kivi otsas. Süüa keedame muidu mereveega, joogivesi on tee ja kohvi jaoks. Eks ole ka eksitusi olnud: Earl Grey mereveega on väga omapärane maitseelamus.  

