KIRI LAIULT | Mõtteis ikka veel Saarnakil

Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma seal kunagi käinud, kuid nüüd ihkan juba tagasi. Mõelda vaid, kui palju ilusaid ja põnevaid kohti on meile tegelikult nii lähedal, aga seni veel avastamata.