Saarnakil käigu eellugu hakkab peale juba aasta varasemast ajast, kui armas sõber Käthe saatis mulle Hiiumaa molutamise päeva üleskutse, uurides reipalt: “Mis teed sel päeval? Läheks kuhugi Kõpu metsa molutama.“ Mõeldud-tehtud! 2025. aasta jaanuarikuu lõpp oli pilvine, vihmasegune ja üsna tuuline, kuid matkaradu pidi molutamist ei seganud see kuidagi. Kaotasime lausa ajataju ja äärepealt oleksime õhtusest Saaremaa praamist maha jäänud. Tõsilugu.
KIRI LAIULT | Mõtteis ikka veel Saarnakil
Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma seal kunagi käinud, kuid nüüd ihkan juba tagasi. Mõelda vaid, kui palju ilusaid ja põnevaid kohti on meile tegelikult nii lähedal, aga seni veel avastamata.
