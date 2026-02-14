Jälgi meid
HLREIS

KIRI SAARELT

KIRI LAIULT | Mõtteis ikka veel Saarnakil

Kirjutan seda kirja oma kodust Saaremaalt, kuid oma mõtetes olen juba nädalaid Hiiumaa külje all Saarnaki laiul. Enne selle aasta 29. jaanuari polnud ma seal kunagi käinud, kuid nüüd ihkan juba tagasi. Mõelda vaid, kui palju ilusaid ja põnevaid kohti on meile tegelikult nii lähedal, aga seni veel avastamata.
Molutajate seltskond Saarnakil, Kristiina paremal. | Erakogu

Saarnakil käigu eellugu hakkab peale juba aasta varasemast ajast, kui armas sõber Käthe saatis mulle Hiiumaa molutamise päeva üleskutse, uurides reipalt: “Mis teed sel päeval? Läheks kuhugi Kõpu metsa molutama.“ Mõeldud-tehtud! 2025. aasta jaanuarikuu lõpp oli pilvine, vihmasegune ja üsna tuuline, kuid matkaradu pidi molutamist ei seganud see kuidagi. Kaotasime lausa ajataju ja äärepealt oleksime õhtusest Saaremaa praamist maha jäänud. Tõsilugu.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

TEEMA

SÕBRAPÄEV | Minu sõber

Sõprus ei küsi, kui palju sa kaalud,

2 tundi ago

UUDISED

HAUSMA SAAB PARKIMISE | Hiiumaal investeeritakse tänavu riigiteedesse üle poole miljoni euro

Valitsuse kinnitatud riigiteede teehoiukava järgi tehakse 2026. aastal Hiiumaal peamiselt olemasolevate teede säilitus- ja taastusremonti ning kruusateede korrastust. Parandatakse ka parkimistingimusi Hausma ujumiskohas. 

18 tundi ago

UUDISED

Pinnatuisk võib Hiiumaa–Saaremaa jäätee varem sulgeda

Teehooldaja Verston Eesti OÜ teatel võidakse tuule ja tuisu tõttu Hiiumaa–Saaremaa vaheline jäätee järgnevatel päevadel varem sulgeda kui kell 17.

21 tundi ago

UUDISED

HARULDANE | Jäätee-lugu levib kulutulena üle ilma

Päikese käes sillerdav lumine väli, mille all pool meetrit jääd ja meetreid merevett, ning sellel sõitvad autod on pilt, mis on tänaseks jõudnud sadade...

24 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×