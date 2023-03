Hiiumaa kinoühingu kümne­aastane traditsioon – kultuuri­nädalavahetus kino, kohviku ja kontserdiga – toimub sel aastal Kärdla kultuurikeskuses 22.–26. märtsini.

Juba kolmapäeval algav festival saab avalöögi teatrielamusega Londonist, mil kinoekraanil linastub kolme­tunnine David Hare näidend „Straight Line Crazy“. Peamiselt väärt­filmidele suunatud festival jätkab reedel Sundance filmifestivalil parima dokumentaalfilmi režisööri auhinnaga pärjatud „Savvusanna sõsarad“ nimelise filmiga hommikukinos ning jätkab äsja Oscari pälvinud filmiga „Vaal“ õhtul. Filmiprogrammi järel muutub kultuurimaja diskosaaliks. „Nostalgiahõnguliste tantsuhittide vahel kõlavad flimidest pärit tantsu­lood,“ ütles Arno Kuusk, kes on Hiiumaa kinoühingu ja kultuurinädalavahetuse eestvedaja. Lisaks teatri-, tantsu- ja kinosaalile, pakub fuajees maitseelamusi resotran ja kohvik Kork. „Ma arvan, et see saab olema nagu selline väike kultuuri mikromaailm, mis on kirju nagu lapi­tekk,“ iseloomustas Kuusk tuleval nädalavahetusel toimuvat festivali.

Laupäevasel festivalipäeval linastub kolm filmi. „Noor Winnetou“ lastele, auhinnatud Hispaania mängufilm „Alcarras“ ja Ameerika-Ühendkuningriigi ühisloominguna valminud peresuhteid lahkav draama „Päikesepõletus“. Õhtu lõpetab Ewert Sundja intiimne klaverikontsert, mis on kui tagasivaade tema kahekümne­aastasele muusikukarjäärile.

Festivali viimasel päeval jõuavad ekraanile filmid „Üks ilus hommik“, „Nostalgia“ ja grande finalena näeb möödunud aasta Pimedate Ööde Filmifestivali Grand Prix võitnud komöödiat „Teekond emaga“. Kuusk ütles, et kuna kogu festivali idee on saanud alguse Kärdla PÖFFist, on hea meel nädalavahetus just PÖFFil auhinnatud filmiga kokku tõmmata.