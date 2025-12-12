Jälgi meid
Hiiumaa kultuuriselts kuni 13.12

REPORTAAŽ

KINO PEAB SAAMA | Kasvõi omast lollusest

Suurtes linnades säravad kinod tuledes ja popkorni lõhn lööb üle pea. Aga kino saab ka näiteks pisikeses Hiiumaa külamajas. Kaua veel, seda ei tea keegi.

Avatar photo
Kuus inimest tuli filmi vaatama. | Foto: Raul Vinni

On kolmapäev, kell pool kuus õhtul. Detsembrile omaselt on juba pime. Kärdla kultuurimaja tagahoovis paistab avatud garaažiuksest valgust. Hiiumaa kinomees Arno Kuusk tassib valgesse bussi kola. Vaatab pakitud kraami ja loeb mõttes üle, kas kõik on kaasas, et kino näidata. Sest kui Orjaku sadamas peaks avastama, et näiteks projektor jäi maha, siis täna kino ei saa.

