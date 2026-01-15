Jälgi meid
HL bänner

UUDISED

KINNITATI LIIKMED | Osavallakogud said uued koosseisud

Hiiumaa vallavalitsus kinnitas oma korraldusega Kärdla, Pühalepa, Emmaste, Käina ja Kõrgessaare osavallakogude koosseisud.

Avatar photo
Emmaste osavallakogu möödunud aastal. | Hiiumaa vald

Kärdla osavallakokku kuuluvad volikogu valimistel enim hääli saanud kandidaatidena

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

UUDISED

OSALE UURINGUS | Elektrilevi uurib Hiiumaa elanike huvi elektritootmise vastu

Elektrilevi kutsub kõiki Hiiumaa elanikke ja ettevõtteid osalema elektritootmise liitumishuvi uuringus. Jaanuari teisel nädalal jõuab Hiiumaa võrguühenduse klientidele küsimustik, mille täitmine aitab Elektrilevil planeerida...

7 tundi ago

UUDISED

EI EDENE | Koduta loomade varjupaigateenuse hange kahel korral nurjunud

Hiiumaa vald on alustanud juba kolmandat hanget leidmaks teenusepakkujat koduta loomade varjupaigateenuse osutamiseks. Seni on teenust osutanud Hiiumaa koduta loomade turvakodu, mis on saarel...

8 tundi ago

UUDISED

SÕLMITI LEPING | Regula hakkab asendama viiendat parvlaeva 2028. aasta lõpuni

Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning TS Laevad OÜ täiendasid mandri ja suursaarte vahelise laevaliikluse teenindamise lepingut, mis lubab kuni uue riigile kuuluva parvlaeva valmimiseni kasutada...

10 tundi ago

PÄÄSTE

TULEKAHJU | Elektririkkest süttis põlema nõudepesumasin

14. jaanuaril kell 13.04 sai häirekeskus teate nõudepesumasina põlemisest Suureranna külas. Päästjate kohalejõudmise ajaks oli elanik ligi viie ruutmeetrise põlengu veega kustutanud ning lahtist...

10 tundi ago