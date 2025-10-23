KINDLUSTUSJUHTUM | Hiiumaal puhkenud elamupõleng tõi kaasa ulatuslikud kahjud

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu sõnul põhjustab tuli väga suure ulatusega kahjustusi, mille tagajärjel võivad inimesed oma elukoha pikaks ajaks kaotada. Tulekahju tagajärjel on hoone osaliselt hävinud, kuid peaaegu alati on veekahjud sellise ulatusega, et inimesed ei saa oma majas või korteris elada. Seetõttu on väga oluline, et kahjukäsitluse protsess algaks võimalikult kiiresti pärast tulekahju kustutamist. „Mida operatiivsemalt tegutseme, seda kiiremini saab alustada taastamistöödega ja inimesed saavad naasta oma tavapärasesse ellu,“ selgitas Soosalu.