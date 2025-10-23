Jälgi meid
KINDLUSTUSJUHTUM | Hiiumaal puhkenud elamupõleng tõi kaasa ulatuslikud kahjud

Salva Kindlustuse tänavuse suve ja sügise suurimate kindlustuskahjude juhtumite seas oli ka Hiiumaal septembris aset leidnud elamu tulekahju, mis sai alguse pööningult. Tules hävis suur osa elamu katusest ning lisaks põhjustasid kustutustööd ulatuslikke veekahjustusi ka hoone esimesel ja teisel korrusel. Hetkel on kahju suurus veel hindamisel.
Avatar photo
Hiiumaal puhkenud elamupõlengu järel põlenud katus suudeti katta neljandaks päevaks, mis võimaldas taastamistöödega kiiresti alustada. | Foto: Salva Kindlustus

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu sõnul põhjustab tuli väga suure ulatusega kahjustusi, mille tagajärjel võivad inimesed oma elukoha pikaks ajaks kaotada. Tulekahju tagajärjel on hoone osaliselt hävinud, kuid peaaegu alati on veekahjud sellise ulatusega, et inimesed ei saa oma majas või korteris elada. Seetõttu on väga oluline, et kahjukäsitluse protsess algaks võimalikult kiiresti pärast tulekahju kustutamist. „Mida operatiivsemalt tegutseme, seda kiiremini saab alustada taastamistöödega ja inimesed saavad naasta oma tavapärasesse ellu,“ selgitas Soosalu.

