KINDEL VÕIT | Heiki Nabi krooniti 16. korda Eesti meistriks

Hiiumaal taas hoogu koguva maadluse taustal tuli nädalavahetusel väga rõõmustav uudis ka Eesti tipptasemelt. 2012. aasta Londoni olümpiamängude hõbemedalist Heiki Nabi (40) võitis Viljandi spordihoones toimunud Eesti meistrivõistlustel Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus oma karjääri 16. Eesti meistritiitli.
Heiki Nabi. | World United Wrestling

Finaalis läks Nabi vastamisi endast 18 aastat noorema Eerik Pankiga. Kogenum sportlane kontrollis matši algusest lõpuni ning võttis kindla 4:0 võidu. Üllatust finaalis ei sündinud ning Eesti esimaadleja teenis järjekordse tiitli. 

