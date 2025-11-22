Pimedavõitu toal on madal lagi. Seinal ripub riiul. Riiulil õnnitluskaart. Kaardil seisab orav ja vaatab otse silma. Looma all on kiri “Lähme sobrame veidi”. Aivar itsitab ja tõstab kaardi, et seda lähemalt näidata. Teeb selle lahti ning laulab koos kaante vahelt kostuva muusikaga. Ära muretse, ole õnnelik. Bobby McFerrin. Sellele järgneb muretu vilistamine.
KÜLALUGU
KIIRE INTERNETI KÜLA | Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis
Nädal pärast sügisest kellakeeramist on kaamos võidukäiku alustanud. Ilm on hall, udutab vihma. Kell neli on kottpime. Märjad õued lirtsuvad porist. Lompide vahelt viib Käänu talu ukseni hele kruusatee. Maja ees näitab vana bussipeatuse silt, kuhu sattunud olen. See on Nõmba.
