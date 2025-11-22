KIIRE INTERNETI KÜLA | Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis

Pimedavõitu toal on madal lagi. Seinal ripub riiul. Riiulil õnnitluskaart. Kaardil seisab orav ja vaatab otse silma. Looma all on kiri “Lähme sobrame veidi”. Aivar itsitab ja tõstab kaardi, et seda lähemalt näidata. Teeb selle lahti ning laulab koos kaante vahelt kostuva muusikaga. Ära muretse, ole õnnelik. Bobby McFerrin. Sellele järgneb muretu vilistamine.