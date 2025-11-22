Jälgi meid
Glögikohvikud

KÜLALUGU

KIIRE INTERNETI KÜLA | Nõmba lubab käia Stockholmi ülikoolis

Nädal pärast sügisest kellakeeramist on kaamos võidukäiku alustanud. Ilm on hall, udutab vihma. Kell neli on kottpime. Märjad õued lirtsuvad porist. Lompide vahelt viib Käänu talu ukseni hele kruusatee. Maja ees näitab vana bussipeatuse silt, kuhu sattunud olen. See on Nõmba.
Avatar photo
Aivar Kurenõmm on taaskasutuse usku. Ta tegeleb kola sorteerimise ja müümisega oma Nõmba kodus. | Foto: Piret Eesmaa

Pimedavõitu toal on madal lagi. Seinal ripub riiul. Riiulil õnnitluskaart. Kaardil seisab orav ja vaatab otse silma. Looma all on kiri “Lähme sobrame veidi”. Aivar itsitab ja tõstab kaardi, et seda lähemalt näidata. Teeb selle lahti ning laulab koos kaante vahelt kostuva muusikaga. Ära muretse, ole õnnelik. Bobby McFerrin. Sellele järgneb muretu vilistamine.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

KULTUUR

TÄNULIKKUSEST SUHETES | Suhete hoidmist saab õppida

Nädalapäevad tagasi viisid Tallinna Ülikooli õppejõud Aleksander Pulver ja Ruth Shimmo Kärdla baptistikoguduse palvelas läbi kahepäevase koolituse, kus tõid esile, et suhete hoidmise keskmes...

3 tundi ago

GALERIID

GALERII | Kõpu radarpost sai nurgakivi

Hiiumaal pandi nurgakivi asetamisega ametlik algus Kõpu radarposti ehitusele.

20 tundi ago

POLITSEI

POLITSEI | Joobes juht sõitis Kärdlas politseiautole otsa

Kärdlas leidis 17. novembri hilisõhtul aset juhtum, kus joobekahtlusega juht sõitis otsa seisvale politsei alarmsõidukile. 

23 tundi ago

UUDISED

SELGUS TULEKAHJU PÕHJUS | Aegunud elektrisüsteem põhjustas hukkunuga lõppenud tulekahju

Lääne päästekeskuse menetlejad tegid kindlaks, et Hiiumaal Luidjal teisipäeva hilisõhtul hukkunuga lõppenud tulekahju sai alguse aegunud elektrisüsteemist.

1 päev ago