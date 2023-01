Kiire interneti ehitus riigi toel algab

89 aadressi Emmastes, Hellamaal, Reigis ja Ristiväljal ootavad kiiret inter­netti. Hiiumaa Vallavalitsus on nimetanud prioriteetseteks küladeks Suureranna, Hellamaa, Luguse, Harju, Paope, Allika, Ristivälja, Mäeltse, Kolga, Emmaste, Hausma, Kalana, Esiküla, Taguküla, Reigi, Aruküla, Soonlepa, Sarve.

„Külad pakkusid välja osavalla­vanemad ja nimekirjad kinnitas vallavalitsus selle järgi, kui palju inimesi piirkonnas elab, kui kaugele kaabel vedada tuleb ja missugune on ehituslik pingutus,“ rääkis abivalla­vanem Üllar Laid. Kui kaablitoru paigas, saab klient internetiühendust pakkuvate operaatorite vahel juba ise valida. Pärast esimese taotlusvooru tulemuste selgumist alustab riik teise taotlusvooru ettevalmistust. Kohalikel omavalitsustel on siis võimalus prioriteetsete külade nimekirja muuta.

Kogueelarve kiiret internetti tarbijateni viivateks töödeks Hiiumaal on 1 122 763 eurot. Suurim võimalik toetussumma ühe aadressi kohta on 3000 eurot.

Eelmisest sügisest leidub Hiiumaal ka internetikasutajaid, kes saavad ühenduse Elon Muski Starlinki seadmete abil. „Väga kenasti toimib ka tuisuga, seni kuni elektrit on,“ tõdes üks ühismeedia foorumi kasutaja detsembri tormi aegu oma kogemusi jagades.