Kuigi Hiiumaal ei jõua kiirabi kõrgemate väljakutsete puhul enamasti kohale kvaliteedinäitajaks oleva 15 minuti jooksul, pole aga lootust saare lääneosasse teist brigaadi saada, sest töökoormus oleks liialt väike.

Ideaaltingimustes sõidab kiirabibrigaad Kärdlast saare kaugematesse punktidesse rohkem kui 20 minutiga. See eeldab, et on valge aeg ja kuiv tee. Nii mõnigi kord ei pruugi kiirabi olla Kärdlas, vaid näiteks Nurstesse saadud kõrgeima ehk Delta väljakutse ajal hoopis lahendamas sama kategooria väljakutset Suuremõisas. Sellisel juhul peab brigaadijuht suisa loetud sekundite jooksul tegema otsuse, mis on olulisem.