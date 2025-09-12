KIIRABIAUTO JUHT | Kaido Tellerile meeldib aidata

“Vaata millise nurga pealt tahad, ikka on ilus vaade,” sõnab Kaido uhkusega oma töökoha ümbrust takseerides. Värskelt uuendatud hoones on olemas kõik mugavused, et enne järjekordset väljakutset puhata.
POLITSEI
Nädala jooksul tegeles Hiiumaa politsei 27 erineva korrarikkumise teatega. Juhtumid tõid kaasa 15 väärteomenetlust ja 12 väljakutset. Arestimajas vajas järelevalve all kainenemist kolm inimest.
UUDISED
Omniva otsib sobivaid asukohti väikestele nn kogukonna pakiautomaatidele, millest võiks saada postiteenuste tulevikulahendus.
PÄÄSTE
13. septembril kell 19.05 teatati häirekeskusele, et Ühtri külas suitsevad kaks heinapalli. Käina päästjad harutasid laste mängimise tulemusel põlema süttinud heinapallid põllule laiali ning...
UUDISED
Hiiumaal registreeriti augustis neli sündi. Sündide arv püsib sarnane eelnevatele kuudele, mil see on kõikunud kahe ja nelja vahel.