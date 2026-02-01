KEERULISED OLUD | Regula väljumised pühapäeva õhtul ja esmaspäeva hommikul on tühistatud

Tänased Regula e-piletid kehtivad kell 19.00 Tiiu väljumisel Rohukülast eelisjärjekorra piletitena, homse kell 6.30 väljumise e-piletid kehtivad teistele reisidele üldjärjekorras ja e-piletit saab muuta sobivale reisile täna, 01.02 kuni kella 16.00ni. Muutmata e-pilet kehtib üldjärjekorras reisimiseks 48 tundi. Reisidelele eelnevalt pileti ostnud kliente on teavitatud SMSi teel.

„Regula näol on tegemist konventsionaalse laevaga, mille vint on oluliselt kõrgemal kui meie teistel laevadel, ehk siis ei ulatu see kohati vette, sellest tulenevalt on ka edasitõukejõud väiksem ja kõige suurem oht sellistes oludes on kinni jäämine ning kitsa kanali tõttu ei saa sellisel juhul Tiiu mööduda,“ selgitas TS Laevade laevandusvaldkonna juht Guldar Kivro.

Homseks, 2. veebruariks, näitavad prognoosid veelgi madalamat veetaset ning kui olud on prognoosist veelgi halvemad, võib juhtuda, et veame eelisjärjekorras üle vaid esmatähtsad veosed nagu toit ja kütus ning võtame peale nii palju teisi sõidukeid kui võimalik, eelistades e-piletiga sõidukeid.

Parvlaev Leiger suundub täna, 1. veebruari õhtul dokitöödele Tallinnasse BLRT laevaremonditehasesse. Parvlaevadele Leiger ja Tõll teostatakse veebruaris plaanivälised dokitööd. Alates 1. veebruarist asendab paari nädala jooksul parvlaeva Leiger Rohuküla-Heltermaa liinil Regula ning kohe peale seda, orienteeruvalt alates 16. veebruarist, asendab Regula parvlaeva Tõll Virtsu-Kuivastu liinil. Dokitööd vältavad mõlemal liinil umbes sama kaua – 12-14 päeva.