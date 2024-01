KEERUKAS TEEMA | Lennuhange saab lahenduse Riigikohtus

Diamond Sky OÜ kaebas riigikohtusse edasi ringkonnakohtu otsuse, millega nende kaebust ei rahuldatud. Varasemalt jättis kaebuse rahuldamata ka Tallinna Halduskohus.

“Me ei soovi siinkohal liialt detailidesse laskuda, kuna teema on keerukas. Võin vaid öelda, et minu isikliku arvamuse kohaselt on vaidlus tekkinud ebakvaliteetse hanke tulemusena, mis oleks olnud välditav, kui oleks enne hanke koostamist võetud arvesse ka ettevõtjate nõu,“ märkis Diamond Sky juht Madis Vanaselja Hiiu Lehele pärast halduskohtu otsust.