Katrin Kivivuori: Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni

Vanemaealiste iseseisvus on väärtus, mida tuleb hoida. Üha rohkem inimesi jõuab hooldekodusse, sest igapäevane toimetulek muutub keerukamaks, kuid soov elada kodus, püsib tugev. Selleks on vaja tuge – mitte ainult inimlikku, vaid ka tehnoloogilist. Digitaalsed heaolutehnoloogiad nagu häirenupp, nutikad jälgimisseadmed või kaugteenused, võivad olla hindamatuks abiks. Nende kasutamine eeldab kahte asja: kättesaadavust ja oskusi.