Vanemaealiste iseseisvus on väärtus, mida tuleb hoida. Üha rohkem inimesi jõuab hooldekodusse, sest igapäevane toimetulek muutub keerukamaks, kuid soov elada kodus, püsib tugev. Selleks on vaja tuge – mitte ainult inimlikku, vaid ka tehnoloogilist. Digitaalsed heaolutehnoloogiad nagu häirenupp, nutikad jälgimisseadmed või kaugteenused, võivad olla hindamatuks abiks. Nende kasutamine eeldab kahte asja: kättesaadavust ja oskusi.
ARVAMUS
Katrin Kivivuori: Digitehnoloogia on sild vananeva ühiskonna heaoluni
Eesti ühiskond vananeb. Nii inimesi kui kogukondi toetaks digitaalse heaolutehnoloogia parem kättesaadavus ja oskuslikum kasutamine, et inimesed saaksid võimalikult kaua väärikalt oma kodudes hakkama.
