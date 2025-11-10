KASULIK TEADA | Ole petturitest kolm sammu ees: kuidas kaitsta oma raha?

Statistika näitab, et petuskeemide ohvriks võib sattuda igaüks, olenemata vanusest, haridusest või ametist. Inimese valvsuse kaotamiseks kasutavad kelmid sageli kahte nippi: tekitavad ohvris tunde, et otsus tuleb teha kohe ja viivitamata, ning samal ajal püüavad panna inimest uskuma, et juhtunust ei tohi kellelegi rääkida. Häbitunne ja saladuse hoidmise surve on üks peamisi märke, et tegemist on kelmusega. Just need tekitatud emotsioonid pärsivad sageli ratsionaalset mõtlemist. „Petturid oskavad hästi luua olukordi, kus tundub, et kiire tegutsemine on ainus lahendus, samas tekitatakse võlts usaldusväärsust sellega, et esitletakse end tuntud ettevõtte või asutuse esindajana“ selgitab LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroško.
Kuigi Eestis pole tõenäoliselt ühtegi inimest, kes poleks mõnest pettuse juhtumisest kuulnud, siis kurjategijate hoog ei rauge. Politsei statistika järgi on kelmid tekitanud ainuüksi selle aasta esimese üheksa kuuga ca 11 miljoni euro suurust kahju. Petturid muutuvad iga päevaga kavalamaks ja leiutavad uusi skeeme, kuid pettuse põhiolemus on alati sama – kurjategijad mängivad inimeste usaldusel.
