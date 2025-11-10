KASULIK TEADA | Ole petturitest kolm sammu ees: kuidas kaitsta oma raha?

Statistika näitab, et petuskeemide ohvriks võib sattuda igaüks, olenemata vanusest, haridusest või ametist. Inimese valvsuse kaotamiseks kasutavad kelmid sageli kahte nippi: tekitavad ohvris tunde, et otsus tuleb teha kohe ja viivitamata, ning samal ajal püüavad panna inimest uskuma, et juhtunust ei tohi kellelegi rääkida. Häbitunne ja saladuse hoidmise surve on üks peamisi märke, et tegemist on kelmusega. Just need tekitatud emotsioonid pärsivad sageli ratsionaalset mõtlemist. „Petturid oskavad hästi luua olukordi, kus tundub, et kiire tegutsemine on ainus lahendus, samas tekitatakse võlts usaldusväärsust sellega, et esitletakse end tuntud ettevõtte või asutuse esindajana“ selgitab LHV Panga jaepanganduse juht Annika Goroško.